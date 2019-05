in foto: Riccardo Varone e Simone Di Ventura

Il candidato del Partito democratico, Riccardo Varone ha totalizzato il 44,52% dei voti piazzandosi primo con il sostegno di un'ampia coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali di Monterotondo. Alle sue spalle il candidato del centrodestra unito Simone Di Ventura con il 37.10% dei consensi. Sarà quindi ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra: il candidato del Movimento 5 stelle Il candidato del Movimento 5 Stelle, Alberto Pagliuca, ha preso il 16,35% dei consensi. I due candidati di sinistra sinistra Mauro Iacchetti (Rifondazione Comunista) e Stefano Cirone (Potere al Popolo), hanno incassato meno del 2% dei voti, rispettivamente con l'1,16 e lo 0,87 dei consensi.

Affluenza Comunali. Alle 19 di ieri, domenica 26 maggio, aveva votato il 55,22 per cento degli aventi diritto al voto. Alle 23 di ieri, dato finale, aveva votato il 68,23 per cento degli aventi diritto al voto, pari a 31.404 cittadini. Elezioni Europee 2019. A Monterotondo la Lega di Matteo Salvini è il primo partito con il 30,95 per cento delle preferenze, mentre al secondo posto c'è il Partito democratico con il 24,37 per cento. Terzo il Movimento 5 Stelle con il 21,95 per cento. Seguono Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Elezioni comunali 2014. Bastò il primo turno a decidere le elezioni comunali di Monterotondo. Con il 51,81 per cento delle preferenze fu eletto sindaco il candidato del centrosinistra, Mauro Alessandri. Battuta la candidata del Movimento 5 Stelle, Ilaria Calabrese, che prese il 19,47 per cento delle preferenze.

Ballottaggio Monterotondo 9 giugno 2019

Monterotondo oggi si conferma un bastione del centrosinistra in provincia di Roma, ma questa volta dovrà affrontare il ballottaggio, che si terrà il prossimo 9 giugno. Come di consueto gli elettori saranno chiamati a eleggere direttamente il sindaco, mentre il consiglio comunale sarà espresso in base ai voti del primo turno. È probabile che, come di consueto, il Movimento 5 stelle non faccia apparentamenti né dia indicazioni di voto ai suoi elettori: Ventura e Varane andranno così a caccia dei voti di chi non si è recato alle urne e di chi ha votato per il M5s.

Elezioni Comunali Monterotondo, i risultati delle liste

Stefano Cirone

POTERE AL POPOLO 0,87

Riccardo Varone

DEMOS 4,40

I PROGRESSISTI 2,30

VOGLIO VIVERE COSI' 3,02

LA RETE CIVICA 4,25

+ EUROPA 1,87

ITALIA IN COMUNE VERDI 4,52

PD 21,71

SINISTRA PER MONTEROTONDO 2,42

Mauro Iachetti

RIFONDAZIONE COMUNISTA 1,16

Alberto Pagliuca

MOVIMENTO 5 STELLE 16,35

Simone Di Ventura