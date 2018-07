in foto: Foto di repertorio

Coltivava marijuana nel giardino di casa, convinto di non essere scoperto. I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un cittadino italiano di 50 anni con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il responsabile aveva cercato di nascondere 7 piante tra le altre del proprio spazio verde domestico, sperando che ciò non avrebbe destato sospetti ai passanti. Ma nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione di Rignano Flaminio hanno visto spuntare dei ciuffi di una pianta "a dir poco sospetta" dal cortile dell’abitazione dell’uomo: a seguito di un controllo più accurato, i carabinieri hanno scoperto la piantagione. Contattato il proprietario, i militari hanno perquisito la casa e hanno trovato una busta contenenti 60 grammi di marijuana e il materiale per la coltivazione ed il confezionamento della droga. La passione per le piante proibite è costata l’arresto al giovane, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Piantagione di marijuana in un seminterrato

Aveva progettato una coltivazione nel seminterrato di casa a Cerveteri, sul litorale della provincia di Roma. Un 45enne è stato arrestato nel mese di giugno scorso con l’accusa di produzione di sostanza stupefacente. L’uomo aveva predisposto 50 piante di marijuana con gli strumenti necessari per coltivare la sostanza stupefacente, tra cui un impianto d’irrigazione e delle lampade alogene.