in foto: Immagine di repertorio

Aveva organizzato una serra nel seminterrato di casa, a Cerveteri, in provincia di Roma. Un 45enne del posto è finito in manette con l'accusa di produzione di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno scoperto una coltivazione di 50 piante di marijuana e tutto l'occorrente per farle crescere: lampade alogene, ventilatori, termometri per misurare la temperatura e l’umidità dell’aria, pannelli riflettori per indirizzare la luce, impianto d’irrigazione e fertilizzanti di vario tipo. Un affare che avrebbe fruttato al "coltivatore" diverse centinaia di migliaia di euro. La droga è stata sequestrata e destinata a d essere distrutta, mentre l'uomo è stato portato nel carcere di Civitavecchia, in attesa del rito di convalida.

Cerveteri: 50 piante di marijuana nel seminterrato

Secondo le informazioni ricevute dalle forze dell'ordine, ad attirare l'attenzione dei carabinieri sarebbe stato l'uomo notato mentre prendeva dalla sua automobile una grande quantità di materiale da giardinaggio e lo portava all'interno del seminterrato della sua abitazione. Movimenti insoliti che hanno insospettito i militari e che hanno deciso di approfondire la cosa per far luce sulle attività "ricreative" dell'uomo.