in foto: Giardino di Ninfa

La Regione Lazio e la Fondazione Roffredo Caetani hanno firmato un protocollo d'intesa per realizzare attività di promozione e valorizzazione dello splendido Giardino di Ninfa. L'occasione sono i festeggiamenti del centenario dalla fondazione. Per questo saranno in programma eventi e aperture straordinarie fino al prossimo primo novembre. Il Giardino è stato realizzato nel 1920 da Gelasio Caetani e fa parte della Rete Regionale delle Dimore, Ville e Complessi Monumentali. A causa dell'emergenza coronavirus le celebrazioni hanno preso il via solo a partire dal mese di maggio, ma fino a novembre, come detto, ci saranno una serie di aperture straordinarie che permetteranno a tanti visitatori, nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico, di conoscere questa meraviglia a meno di un'ora di macchina da Roma.

"Il Centenario del Giardino di Ninfa è un'occasione per ricordare l'impegno della nobile famiglia Caetani per mantenere intatto questo patrimonio di storia, di bellezza, di cultura. Il protocollo tra la Regione Lazio e la Fondazione Roffredo Caetani contribuisce a rafforzare questo lavoro, a renderlo vivo nel tempo, a dare una prospettiva ancora più ampia al messaggio di salvaguardia e tutela ambientale che i Caetani hanno voluto lasciarci", ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Tommaso Agnoni.

La firma del protocollo, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è "un'ulteriore conferma dell’attenzione di questa amministrazione per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Lazio, un obiettivo di primaria importanza da perseguire con impegno affinché le future generazioni possano ereditare e godere di questo immenso patrimonio di bellezza e memoria. La Regione sta mettendo in campo una serie di azioni importanti nella ferma convinzione che sia possibile un nuovo modello di sviluppo che ponga al centro il rilancio del patrimonio culturale del Lazio".

Qua tutte le informazioni su date di apertura e biglietti