in foto: Giardino di Ninfa

Da lunedì 23 maggio 2020 ricominceranno le visite al giardino di Ninfa, uno dei giardini più belli d'Italia e d'Europa. Ma saranno visite libere e individuali e non guidate e di gruppo con l'obiettivo di favorire il rispetto delle regole sul distanziamento sociale. I visitatori dovranno presentarsi muniti di guanti e mascherine. Potranno ritirare una miniguida (o scaricarla sul sito per coloro che prenoteranno online) con le informazioni storiche e il percorso da seguire. I collaboratori nel giardino saranno comunque presenti per rispondere a domande e curiosità. I biglietti si possono acquistare sul sito o direttamente in biglietteria fino a esaurimento dei posti.

"Andremo avanti anche con gli eventi per il Centenario del Giardino di Ninfa, comunicheremo di volta in volta le iniziative che svolgeremo anche in base alle indicazioni sul distanziamento sociale date da Governo e Regione. Nulla verrà lasciato al caso e, quando possibile, proseguiremo anche con iniziative online sui nostri social proprio per dare la possibilità a tutti di festeggiare insieme a noi questo momento straordinario", ha spiegato il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni.

Le nuove regole all'interno del parco durante l'emergenza coronavirus

All’ingresso il personale misurerà la temperatura corporea. Durante tutta la passeggiata bisognerà sempre indossare mascherina e guanti e mantenere la distanza minima di 1,5 metri fra una persona e l’altra. In alcuni punti ci saranno dei dispenser con gel igienizzante.

Il Giardino sarà aperto dalle ore 9 alle 18 fino a giugno; dalle ore 9 alle ore 18.30 a luglio, agosto e settembre; dalle ore 9 alle ore 15.30 a ottobre e novembre nei giorni di sabato e domenica e il 2 giugno.