Dopo Carlo Verdone anche Sabrina Ferilli invita i romani a votare domenica per il referendum sulla gestione di Atac (qua tutte le informazioni). "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà", dichiara Ferilli in un videoappello pubblicato su Twitter. "Ognuno è libero di votare ciò che vuole, ma trovo giusto andare a votare domenica, io lo farò perché voglio stare a posto con la coscienza", dice l'attrice. Due anni fa Ferilli dichiarò di aver votato per Virginia Raggi.

La scorsa settimana anche Carlo Verdone ha fatto un appello ai cittadini chiedendo di andare a votare domenica: "Secondo me è un referendum importante, proprio per rendere questa città alla pari di altre città di livello europeo, perché noi siamo molto molto indietro. Quante immagini di autobus incendiati abbiamo visto? Rotti, in mezzo alla strada, trainati. No, non si può più andare avanti così, francamente. E quindi mi sembra un referendum importante e invito tutti ad andarci, poi ognuno voterà quello che si sente di votare".