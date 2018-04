I carabinieri della Stazione di Roma San Pietro, grazie anche alla collaborazione dei militari del Comando Tutela Patrmonio Culturale, hanno recuperato il quadro dell'800 trafugato lo scorso 4 aprile all'interno della Chiesa di Santa Maria in Valicella, conosciuta come ‘Chiesa Nuova' dal nome della piazza antistante in pieno centro a Roma.

Si tratta di una tela raffigurante il ‘Sacro Cuore di Gesù', realizzata da Pietro Gagliardi nel 1865. Ad essere finito in manette per aver trafugato l'opera d'arte un restauratore romano, già noto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere dell'accusa di furto e ricettazione.

Il 46enne era fin da subito finito nel mirino degli investigatori, che sono infine riusciti a recuperare l'opera d'arte che è stata mostrata nel corso di una conferenza stampa. La tela, dopo il dissequestro, tornerà al suo posto all'interno della chiesa. All'interno dell'abitazione dell'uomo, individuato grazie anche alle telecamere di sorveglianza, anche altri oggetti artistici che si sospetta essere frutto di traffici illegali.