Un incendio ha devastato nella notte i locali del supermercato Eurospin di via Ciliciano, una traversa di via di Casal de Pazzi, nel popolare quartiere di Rebibbia alla periferia Nord-Est della capitale. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco, allertati attorno a mezzanotte e mezza da diverse telefonate di cittadini preoccupati. Il rogo – sviluppatosi per cause ancora da chiarire – ha messo in pericolo l'incolumità degli inquilini delle palazzine sovrastanti il supermercato: venti le persone che sono state fatte evacuare in fretta e furia, mentre il fumo già invadeva le loro abitazioni, anche se fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le operazioni di spegnimento si sono presentate estremamente difficoltose, non solo per la posizione dei locali, ma anche perché la merce di cui erano pieni gli scaffali ha alimentato l'incendio che a fatica è stato tenuto sotto controllo. Il fumo, che ha invaso tutto il quartiere tenendo svegli e in apprensione centinaia di cittadini, era visibile dalle zone limitrofe. I vigili del fuoco sono stati a lavoro fino all'alba: ancora da chiarire le cause dell'incendio, non è al momento esclusa nessuna ipotesi compreso che si sia trattato di un gesto doloso.