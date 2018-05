Un incidente mortale si è verificato questa notte a Ostia Antica. Erano circa le 2 di martedì 8 maggio quando una vettura di grande cilindrata, una Range Rover, è uscita di strada in via Agostino Chigi finendo per schiantarsi contro un palo della luce in via Giulio Giglioli. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari che hanno soccorso le tre persone a bordo. Una donna di 40 anni, che sedeva sui sedili posteriori, ha perso la vita poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Eugenio. Il conducente, un ragazzo di 25 anni, e un altro passeggero sono invece stati ricoverati in codice rosso al Grassi di Ostia.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti di Polizia Locale del Gruppo Marconi e del X Gruppo Mare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e come mai il giovane guidatore abbia perso il controllo dell'auto. Da quanto si apprende nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.