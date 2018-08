Quattro militanti di Forza Nuova sono indagati per il raid vandalico dello scorso 1 luglio nella sede del Pd Togliatti Subaugusta, in via Giuseppe Chiovenda a Roma. In quella circostanza due ragazze e due ragazzi avevano imbrattato i vetri e l'esterno del circolo con vernice spray nera, disegnando croci celtiche, svastiche e scritte con insulti firmate Forza Nuova. Il raid era stato particolarmente violento: gli autori del gesto avevano anche minacciato le persone che si trovavano all'interno del circolo a studiare e, infine, avevano strappato le bandiere davanti alle sedi di Rifondazione e Potere al Popolo, che si trovano nella stessa struttura. Poi i quattro vandali erano fuggiti a bordo di un'auto.

Dopo circa due mesi di indagini la Digos ha effettuato delle perquisizioni a carico dei quattro indagati, tutte persone già conosciute alle forze dell'ordine per la loro appartenenza al movimento di estrema destra. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate una mazza da baseball con le scritte “Dux Mussolini" e "Boia Chi Molla" e l’immagine di Mussolini e del fascio littorio, un casco con una svastica impressa e materiali con simbologia fascista, oltre ad alcuni coltelli: l'armamentario standard dei nostalgici di un periodo storico che non hanno vissuto. A emettere i decreti di perquisizione è stato il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.