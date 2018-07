Sfregio alla sede del Pd Togliatti Subaugusta, in via Giuseppe Chiovenda. Due ragazze e due ragazzi hanno imbrattato i vetri e le serrande con vernice spray nera disegnando croci celtiche, svastiche e scritte fasciste firmate Forza Nuova. E' successo la notte tra sabato e domenica, intorno all'1 e 30. Gli autori del gesto hanno minacciato le persone che si trovavano all'interno del circolo a studiare. Poi, hanno strappato le bandiere davanti alle sedi di Rifondazione e Potere al Popolo che si trovano nella stessa struttura. I quattro sono fuggiti a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano e sul caso sta indagando la Digos.

Sfregio al circolo Pd Togliatti Subaugusta

"Dopo le sedi di San Giovanni e Alberone, questa volta è toccato anche a questa sezione. La scorsa notte infatti, abbiamo subito l'ennesimo atto violento e meschino da parte di fascisti di Forza Nuova! – ha denunciato il Gruppo Facebook Giovani Democratici Municipio VII – Questa volta però è ancora più grave: mentre dei ragazzi erano in sezione per studiare, un gruppo ha fatto irruzione nei locali esterni vandalizzando le bacheche, i muri ed la porta principale, aggredendo verbalmente ed intimidendo i presenti! Dopo l'ennesimo atto abbiamo preso la decisione di sporgere Denuncia alle forze dell'ordine con la consapevolezza che l'odio e la paura vadano combattuti con il Coraggio. Per questo chiediamo a tutti di unirsi in questa battaglia che non può essere più rimandata".

La denuncia sui social

Tante le denunce e le critiche del gesto comparse su Facebook nelle ore successive. Tra queste, il post della consigliera del municipio VII, Francesca Biondo: "È l’ennesima intimidazione che subiscono le sezione del Pd del VII municipio, dopo che a novembre di fronte alla sezione di San Giovanni era dovuta intervenire la Digos e poche settimane fa era stata imbrattata con scritte fasciste la sezione di Alberone. Perché? Perché ci siamo permessi di denunciare l’occupazione abusiva dei locali di Via Taranto, i manifesti abusivi in tutto il quartiere, gli episodi di intimidazione a danno di stranieri che avvengono quotidianamente. Perché ci siamo permessi di gridare in Consiglio Municipale chi era Giorgio Almirante e perché ci faceva schifo la sola idea di intitolargli una strada. Ecco perché". E continua: "Questa volta è troppo, per questo abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine perché a chi si aggira di notte bisogna rispondere con la legge, alla luce del sole. Mi auguro che le forze dell’ordine individuino presto i responsabili e sperando ci sia presto un processo chiederò che il Partito Democratico di Roma si costituisca parte civile".

Scritte fasciste sulla sede Pd dell'Alberone

La scritta "Quando vi pare" e la firma Ls, Lotta Studentesca, il movimento giovanile di Forza Nuova, con tanto di croce celtica sono comparse sulla bacheca esterna del circolo Pd all'Alberone. "Per l'ennesima volta e come sempre più spesso, negli ultimi tempi, sta accadendo alle sedi del Partito Democratico, ieri sera la nostra sezione Alberone ha subito l'affronto fascista – scrivono i responsabili della sezione che hanno denunciato l'accaduto su Facebook – Ancora una volta vogliamo ribadire che le intimidazioni non ci fanno paura e non fermeranno le nostre battaglie, non ridurranno la nostra presenza, non silenzieranno la nostra voce".