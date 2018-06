"Sui trasporti e sui rifiuti Nicola Zingaretti non è amico di Roma, il governo Conte intervenga". Dopo l'incontro dello scorso marzo proprio su questi temi e che sembrava aver sancito una tregua tra Comune e Regione e l'inizio di una collaborazione, la sindaca di Roma Virginia Raggi oggi si è scagliata contro il governatore. "Se il presidente Zingaretti non vuole fare gli interessi di Roma che è la Capitale d'Italia ma soprattutto la città più importante del Lazio lo dica chiaramente", ha aggiunto la sindaca a margine dell'inaugurazione di una parte del parco di Tormarancia.

Raggi: "Sui rifiuti Roma sta soffrendo"

"Roma sta soffrendo. Ama sta facendo il massimo trattando più rifiuti possibile ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli, e questo è competenza della Regione. Il presidente lo deve dire e lo deve fare: non possiamo più attendere, non abbiamo più tempo", ha detto la sindaca. Sui trasporti, invece, sostiene Raggi, "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido. Porteremo a breve i dossier su rifiuti e trasporti sui tavoli del Governo perché purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a una brutta prova della Regione".

Per la prima cittadina il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte dovrebbe intervenire per "ridisegnare e di ridefinire le competenze, deve capire che ci sono alcuni rapporti governo-Regione- Comune che non possono essere sempre frutto di una triangolazione, a volte troppo complessa". Secondo Raggi alcuni poteri "devono passare in maniera diretta tra il governo e il Comune, altrimenti continuiamo a rimanere vittime di questi rimpallo, sui quali io non voglio scandagliare origini e motivazioni, ma mi limito a vederne gli effetti: i cittadini stanno soffrendo".