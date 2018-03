Aggiusta il tiro dopo le tante critiche la sindaca Virginia Raggi, in merito alle dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini, che ha proposto di spostare alcuni ministeri da Roma in grandi città del Sud come Napoli o Bari. Interpellata dai cronisti la prima cittadina lo dice senza se e senza ma cosa pensa della proposta del leader del Carroccio, non risparmiandosi un'espressione colorita: “Lo spostamento dei ministeri fuori da Roma è assolutamente un’ipotesi balorda".

Raggi però ha dato un colpo al cerchio e una alla botte, ribadendo di aver apprezzato l'altra parte del ragionamento di Salvini: "Rilevo invece che dopo un anno e mezzo che io chiedo a nome di tutti gli italiani che Roma Capitale possa avere poteri analoghi alle altre capitali europee e mondiali ‘finalmente' – ha aggiunto la sindaca in senso ironico – qualcuno sta cominciando a parlarne. Visto che siamo nel momento di formazione del Governo speriamo che non sia una promessa vuota, anche perché c’è questa legge del 2010 che aspetta da tanti anni di essere attuata".

Raggi: "Per Di Maio la legge su Roma Capitale una priorità"

La prima cittadina ha inoltre chiarito come per Luigi Di Maio, che ambisce a ricevere l'incarico di formare il nuovo governo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia una priorità l'attuazione della legge su Roma Capitale. Insomma, un possibile avvicinamento tra Lega e M5s passa anche per Roma.

Le parole di Salvini su Roma Capitale

"In un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i territori contano di più anche lo status della Capitale deve cambiare", aveva spiegato Salvini a il Messaggero in un'intervista, raccogliendo il plauso del M5s romano. Queste invece le dichiarazioni definite oggi come "balorde" dalla sindaca Raggi: "Molti cittadini romani mi chiedono: portate via un po' di ministeri, qui c'è troppo caos. Per esempio il ministero delle Infrastrutture potrebbe andare a Napoli o a Bari".