"Visiterò i campi rom della Capitale, vorrei andare a vedere com’è la situazione con la sindaca Raggi. Così come è già successo, d’altronde, con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti per la villa confiscata ai Casamonica". Al termine del raduno leghista di Pontida, il ministro degli Interni Matteo Salvini avrebbe annunciato, stando a quanto riporta il Messaggero, una visita ai campi nomadi della Capitale. In particolare il vice presidente del Consiglio avrebbe intenzione di visitare il Camping River e il campo de la Barbuta.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha confermato: "Una visita ai campi Rom con Salvini? Le segreterie sono in contatto, quindi ci incontreremo quanto prima, sarà bello portare il ministro a vedere i campi, soprattutto l'attività che stiamo facendo e che ci suggerisce l'Europa per superarli nel segno dell'inclusione e dell'applicazione per tutti dei diritti e dei doveri, come stabilisce la Costituzione". Così Raggi al termine dell'evento di presentazione della card Mic, la carta che permetterà ai cittadini romani di visitare tutti i musei civici della Capitale a un costo di 5 euro all'anno. "Questo è un percorso che abbiamo avviato due anni fa e chiaramente all'inizio ci sono un po' di resistenze, perché non era mai stato fatto prima e iniziamo ad avere dei primi risultati", ha dichiarato ancora la Raggi in merito alla situazione dei campi rom.

Gli interventi del Campidoglio al Camping River

Nelle scorse settimane gli agenti della polizia locale di Roma hanno prima messo avvisi e nastri intorno a otto container di proprietà del Campidoglio all'interno del Camping River, e poi li hanno distrutti rendendoli praticamente inabitabili.