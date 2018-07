Musei gratis a Roma. Dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini fino ai Mercati di Traiano: diventa realtà "Mic", la card a 5 euro che darà accesso libero per un anno a tutti i diciannove poli della Capitale. Annunciata da tempo dal Campidoglio, la tessera è stata pensata per i residenti o gli studenti presenti in città e sarà presentata ufficialmente domani 3 luglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal suo vice con delega alla Cultura Luca Bergamo, ideatore dell'iniziativa. Accanto a loro, per la prima volta a Palazzo Senatorio, ci sarà anche il neo ministro alla cultura Alberto Bonisoli. "La Mic, che garantirà a quanto si apprende l'ingresso anche alle mostre temporanee ospitate negli spazi civici comunali, fatta eccezione per Palazzo Braschi e Museo dell'Ara Pacis, nell'impostazione del Comune a 5 Stelle segna una rivoluzione nell'approccio libero alla fruizione della cultura" si legge in una nota del Campidoglio.

Musei gratis

I Musei interessati dall’iniziativa sono: Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Museo della Centrale Montemartini, Musei di Villa Torlonia, Museo di Zoologia, che vanno ad aggiungersi a quelli che già oggi sono a ingresso completamente gratuito (Museo Napoleonico, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti, Museo Canonica, Museo delle Mura, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Villa di Massenzio e Museo di Casal de’ Pazzi).