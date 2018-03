Esulta Virginia Raggi per la classifica annuale di TripAdvisor che premia le destinazioni più amate dai viaggiatori di tutto il mondo. Roma si piazza al terzo posto tra le mete preferite e viene dopo solo Parigi, al primo posto, e Londra al secondo. "Le classifiche internazionali sul turismo continuano a darci ragione. Secondo il Travelers' ChoiceTM Destinations Awards 2017 di TripAdvisor, Roma si riconferma regina indiscussa fra le destinazioni italiane preferite dai viaggiatori, ed è sempre più amata dai turisti stranieri. In base alle preferenze registrate dal sito nel 2017, infatti, la nostra capitale è terza sul podio delle città europee più visitate e quarta nella classifica mondiale, che la vede in ascesa di ben tre posizioni rispetto al 2016″, spiega Raggi. In realtà la sindaca dovrebbe essersi sbagliata, perché secondo la classifica pubblicata su Tripadvisor, la Captale italiana è al terzo posto.

"Oltre che sui numeri delle prenotazioni di viaggio, i dati elaborati dal sito si basano sulle recensioni effettuate dai turisti sulle esperienze in hotel, e ristoranti, come pure sull’indice di gradimento registrato da attrazioni e tour. Vincente quindi la nostra strategia di settore votata alla qualità dell’accoglienza: valorizziamo il nostro patrimonio artistico, storico e culturale con tour e prodotti innovativi pensati a misura di visitatore. Dalle offerte culturali promosse della Roma Pass alla riorganizzazione dei Tourist Info Point, passando per la proposta di itinerari alternativi alle mete turistiche più inflazionate, stiamo presentando al mondo una Roma inedita, rinnovata, accogliente, che piace sempre più", il pensiero della prima cittadina. Qua la classifica completa delle mete preferite dai viaggiatori.