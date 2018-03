Prima Parigi, poi Londra e terza Roma. La Capitale si piazza sul gradino più basso del podio nella classifica ‘Travelers' Choice Destinations Awards 2018′ di Tripadvisor, che premia le destinazioni più amate dai viaggiatori negli ultimi dodici mesi. Roma è passata dalla settima posizione del 2015 e 2016 e dalla quarta del 2017 al terzo posto di quest'anno, confermando il trend positivo. Al quarto posto si piazza Bali, seguono Creta, Barcellona, Praga, Marrakech, Istanbul e New York. Nella classifica italiana dopo Roma si piazzano Firenze, poi Venezia, Sorrento, Rimini, Milano, Ischia, Napoli, Cervia, Positano. I vincitori dei premi, spiega Tripadvisor, sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, così come sull'interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni in queste destinazioni. Tra le migliori destinazioni emergenti europee al primo posto c'è Danzica, seguono Riga, Rovigno in Croazia, Nerja in Spagna, Catania, Zagabria, Lubiana, Cadice, La Valletta, Norimberga.

La classifica delle destinazioni più amate del mondo

Parigi Londra Roma Bali Creta Barcellona Praga Marrakech Istanbul New York

Le destinazioni emergenti