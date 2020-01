in foto: Un rendering del nuovo Apple store che aprirà in via del Corso

A Roma in pieno centro storico, tra piazza San Silvestro e via del Corso, aprirà in primavera un nuovo Apple store. Un risultato che la sindaca Virginia Raggi ha rivendicato pienamente, ma il suo post pubblicato su Facebook ha scatenato polemiche accese. "Le archistar tornano a scegliere Roma. Norman Foster ha disegnato la nuova sede della Apple in un edificio storico della città. Un palazzo nel cuore della città da tempo inutilizzato tornerà a vivere, grazie a investimenti privati e a un progetto di ristrutturazione che rispetta elevati standard di qualità", ha scritto la sindaca. "L'intervento firmato dallo studio dell'architetto Norman Foster, ha riservato particolare attenzione agli interventi di conservazione e riqualificazione. E' previsto anche uno spazio culturale che ospiterà eventi e workshop. Il progetto di ristrutturazione ha visto la collaborazione dell'Amministrazione e delle Soprintendenze. Ringrazio gli assessori Luca Bergamo e Carlo Cafarotti Assessore Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma per il lavoro svolto. E' un tassello importante della rigenerazione urbanistica della città e un segnale importante per il rilancio degli investimenti nella Capitale".

La polemica: "Progetto già approvato dal sindaco Marino"

Tra i ringraziamenti della prima cittadina non c'è nessun riferimento alla giunta precedente ma, ricorda il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, è stato proprio l'ex sindaco Ignazio Marino ad approvare, già cinque anni fa, il progetto del nuovo negozio della Apple. "Il progetto per aprire la nuova sede della Apple a palazzo Marignoli è stato approvato per la prima volta dalla Giunta di centrosinistra nel 2014. Tutti coloro che frequentano via del Corso e piazza San Silvestro, a partire dai giornalisti del Sole 24 ore che proprio li' avevano la loro sede, sanno che i lavori nel palazzo ex Ras sono in corso da anni. Se lo ricorda bene chi frequentava l'ex Caffè Aragno ed ex Alemagna, diventato Spizzico, poi chiuso quando la proprietà ha iniziato a sfrattare tutti gli affittuari, tra cui lo store Diesel", ha scritto su Facebook Ansaldi. "Lo studio di Norman Foster, partner storico di Apple quindi non arrivato a Roma grazie alla Giunta M5s, ha curato solo gli arredi e la collocazione interna, non ha ‘disegnato' nessuna nuova sede, anche perché il palazzo è ampiamente vincolato. Se finalmente l'area intorno a palazzo Marignoli sarà riqualificata, dopo anni di abbandono e di degrado, è una buona notizia per tutti i romani. Ma non c'è bisogno di impacchettarla di notizie bufala", ha aggiunto ancora il deputato. Tra l'altro l'architetto Norman Foster ha già firmato circa 15 store di Apple, tra cui quello di Milano. In più qualcuno rimprovera alla sindaca di aver parlato di nuove opportunità di lavoro per 120 persone, ma di aver dimenticato di dire che in seguito alla nuova apertura è prevista la chiusura del punto di vendita di Roma Est. L'azienda americana, comunque, ha ribadito che tutti i dipendenti di quello store verranno ricollocati e non ci saranno licenziamenti. La stessa Apple ha parlato di 120 nuove assunzioni.