in foto: Un rendering del nuovo Apple store che aprirà in via del Corso

Aprirà in primavera un nuovo Apple store nel centro storico di Roma. Verrà inaugurato in via del Corso, all'interno di palazzo Marignoli, il palazzo accanto a quello che ospita Zara, a pochi passi da piazza Colonna e Palazzo Chigi. "I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per Roma prenda vita in Via del Corso questa primavera. Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di Today at Apple gratuite e di classe mondiale", le parole di Deirdre O'Brian, senior vice President Retail + People di Apple.

Previste 120 nuove assunzioni

Al momento a Roma sono presenti tre Apple store, che si trovano tutti all'interno di altrettanti centri commerciali: quello di Porta di Roma, quello dell'Euroma2 e quello di Roma Est. Proprio quest'ultimo, con l'apertura del nuovo negozio in centro, verrà chiuso e i suoi dipendenti verranno ricollocati. Quello di via del Corso sarà un ‘flagship store', cioè uno dei punti Apple più importanti d'Europa e del Mondo al pari di quello degli Champs Elysées a Parigi o quello di Covent Garden a Londra. Prevista l'assunzione di 120 persone nell'area metropolitana di Roma, che si andranno ad aggiungere ai dipendenti che già lavorano per Apple (come quelli di Roma Est che, per l'appunto, verranno ricollocati).