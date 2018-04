Allo stadio con la famiglia tifa Lazio, ma la sindaca di Roma Virginia Raggi ha esultato per la straordinaria vittoria della Roma ieri allo stadio Olimpico, dove ribaltando ogni pronostico e la pesante sconfitta dell'andata, i giallorossi hanno inflitto un sonoro 3 a 0 al Barcellona conquistando la semifinale di Champions League.

"Complimenti alla Roma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera", ha cinguettato ieri sera Raggi su Twitter, unendosi al coro unanime di apprezzamento per l'impresa sportiva ed esprimendo la gioia per la vittoria della squadra che porta il nome della città che amministra. Nella serata di ieri festeggiamenti per strada e caroselli dal centro alla periferia.

Su Twitter, per rimanere tra le reazioni della politica alla vittoria, arrivano anche i complimenti di Matteo Renzi che scrive "onore alla Roma un'impresa storica". Il segretario dimissionario del Partito democratico ed ex candidato premier non scriveva niente sul social network dallo scorso 17 marzo.