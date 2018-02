La sindaca di Roma Virginia Raggi, durante il suo intervento ieri a Città del Messico per partecipare all'evento Women4Climate, ha annunciato che a Roma sarà vietato circolare con motori diesel a partire dal 2024. Il passaggio del suo discorso in cui è contenuto l'annuncio, è stato pubblicato della prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook: "Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea, a Città del Messico, durante il convegno C40, ho annunciato che a partire dal 2024, nel centro della città di Roma, sarà vietato l'uso di veicoli privati alimentati a diesel". C40, ovvero Cities Climate Leadership Group, è il network costituito da più di 90 città che discutono del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, nato nel 2005 per iniziativa dell'allora sindaco di Londra Ken Livingstone.

"Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese. – continua la sindaca – Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo l’Italia. Per questo dobbiamo agire velocemente. Insieme alle altre grandi capitali mondiali, Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico. Se vogliamo intervenire seriamente dobbiamo avere il coraggio di adottare misure forti. Bisogna agire sulle cause e non soltanto sugli effetti".

Greenpeace: "Annuncio molto positivo"

Esultano gli ambientalisti. "Quello della Raggi è un annuncio che risponde positivamente alla campagna che Greenpeace sta portando avanti da mesi, rivolta proprio al governo capitolino, oltre che a Milano, Torino e Palermo – spiega Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia. Abbiamo chiesto un segnale chiaro, una data di scadenza per la tecnologia motoristica più inquinante e nociva per l'ambiente e la salute, che servisse prima di tutto a orientare il mercato. Questo segnale è arrivato e speriamo dissuada fin d'ora i cittadini romani dal comprare ancora auto diesel; così come speriamo misure analoghe vengano presto adottate da tutte le altre città italiane".

Non solo Roma contro il Diesel.

La battaglia contro i veicoli più inquinanti non coinvolge solo Roma ma anche altre grandi città e capitali europee. Atene, Madrid, Parigi, Copenaghen, Stoccarda, Oslo sono solo alcune delle città che stanno prendendo provvedimenti contro i motori a Diesel. Proprio oggi la corte federale di Lipsia ha stabilito che le autorità comunali tedesche hanno giurisdizione sulla limitazione alla circolazione sul proprio territorio di alcune tipologie di veicoli, per tutelare la salute dei propri cittadini.