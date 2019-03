Raffiche di vento fortissimo stanno soffiando da questa mattina, giovedì 7 marzo, su Roma. Per ora i disagi maggiori si registrano nella zona sud ovest della Capitale. Per esempio in via Cristoforo Colombo intorno alle 11 un grosso ramo è caduto su una Fiat 500 in transito, fortunatamente non provocando nessun ferito. Il crollo è avvenuto precisamente sulla corsia centrale della strada in direzione Eur. Diverse pattuglie dei vigili urbani sono intervenuti sul posto per gestire la viabilità, resa particolarmente complicata dalla chiusura della carreggiata centrale nel tratto interessato dal crollo. Questa la testimonianza di Laura, su Twitter: "Io e il mio cane siamo vive per miracolo, l'automobile che procedeva davanti a me è stata colpita, fortunatamente il ragazzo che la conduceva è illeso. E' stata una bruttissima esperienza, il cane è ancora terrorizzato ma stiamo bene, paura a parte". Due settimane fa, a causa del vento forte, sono caduti decine di alberi a Roma.

Coinvolta nelle lunghe code che si sono formate sulla Colombo anche l'attrice Anna Foglietta, che su Twitter scrive: "A #Roma col vento cadono gli alberi. Non fate la Cristoforo Colombo che vi deviano su San Paolo. C’è il panico #annaviaggiareinformati". Per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, in arrivo sulla Capitale una leggera perturbazione, che dovrebbe portare nuvole, ma non piogge. Il tempo migliorerà già nella giornata di sabato 9 marzo. Per quanto riguarda il vento, previsto in attenuazione nella giornata di domani.