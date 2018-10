in foto: Paola Taverna e Virginia Raggi

Secondo quanto scrive Fabio Tonacci su Repubblica, Virginia Raggi potrebbe presto avere un piccolo problema diplomatico con la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. Perché tra gli assegnatari di case popolari che oggi non ne avrebbero più diritto, ci sarebbe anche la mamma della attuale vicepresidente del Senato. La signora Graziella, infatti, vive da anni in un appartamento dell'Ater nel quartiere Prenestino, ma oggi, in virtù del reddito familiare, non ne avrebbe più diritto.

"Il patrimonio della signora rientra nei requisiti di legge e non supera il valore ai fini Ici imposto dalla normativa, non è corretto includere anche quelli di Paola Taverna, perché la convivenza si è conclusa nel 1998", è la difesa della famiglia. Ma secondo i dirigenti del Campidoglio la signora Graziella non potrebbe più beneficiare di questo tipo di alloggio e a questa quota di affitto, circa 150 euro al mese. Tra l'altro, ricostruiscono all'Anagrafe capitolina, Taverna aveva mantenuto la residenza nella casa del Prenestino fino al giugno del 2012, quindi i suoi redditi andrebbero sommati a quelli della mamma essendo parte, almeno fino al 2012, dello stesso nucleo familiare. "Mi dispiace per mamma, ha ottant’anni ed è malata, non so come fare a dirglielo, temo per la sua salute. Per le contestazioni che ci fanno, la nostra versione è nel ricorso del mio avvocato. Dopodiché, boh, secondo me c’è stato accanimento…", ha detto Taverna a Repubblica. La situazione della signora Graziella non è stata classificata come "di immediata esecuzione", ma prima o poi, se la mamma della senatrice Taverna non lascerà l'appartamento, potrebbe esserle notificata una ordinanza di sfratto.