Contestata a Ostia la sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina si era recata nel X Municipio per una visita al mercato di via Orazio dello Sbirro ma è stata accolta da un gruppo di commercianti che ha bloccato l'auto sulla quale stava viaggiando. Ad attendere la sindaca anche la presidente di municipio Giuliana Di Pillo, che ha cercato di calmare gli animi e far uscire Raggi dall'auto. La sindaca è rimasta in auto per circa quindici minuti per motivi di sicurezza, dopodiché è scesa e ha ascoltato le rimostranze dei commercianti piegati dalla crisi economica generata dal coronavirus e accorsi per contestarla. Dopo la protesta, la sindaca non ha proseguito nel tour di Ostia ed è tornata indietro.

Sono molti i commercianti piegati dalla crisi del coronavirus e che oggi, lunedì 18 maggio, non sono riusciti a riaprire le loro attività. Intervistata ieri da Massimo Giletti a ‘Non è l'arena', Raggi ha dichiarato che il Comune di Roma ha deciso di eliminare il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per il 2020, ma di non poter fare nulla per le bollette che gli imprenditori stanno continuando a ricevere nonostante la chiusura e nonostante la perdita del 100% delle entrate. Ha annunciato che i pagamenti saranno dilazionati e che non sarà previsto il distacco delle utenze, ma da questo punto di vista non c'è stato verso: le bollette devono essere pagate lo stesso dai commercianti.

Nel primo giorno di riapertura, in tanti hanno aperto con la consapevolezza che i guadagni saranno almeno dell'80% in meno rispetto al normale. Una situazione non facile, che potrebbe mandare sul lastrico molti piccoli imprenditori.