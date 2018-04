In vista delle elezioni municipali del prossimo 10 giugno, sabato 28 aprile in VIII Municipio si terranno le primarie della coalizione di centrosinistra che punta a tornare al governo di una delle sue storiche roccaforte, dopo la vittoria del Movimento 5 stelle nel 2016. Ai gazebo si sfideranno Enzo Foschi, vicepresidente del Pd del Lazio e storico esponente della sinistra della Garbatella, e Amedeo Ciaccheri, 30 anni ex consigliere municipale sostenuto da una coalizione di Sinistra Civica

"L'appello a tutti i cittadini del nostro municipio è di venire a votare. Le primarie non sono solo un spot elettorale ma un concreto esempio di come insieme si possano decidere le scelte. Per me rappresentano una idea di governo e una idea di municipio in cui il cittadino insieme alle istituzioni sarà davvero protagonista", spiega Foschi a Fanpage.it, invitando elettori e cittadini alla partecipazione in queste ultime ore di campagna elettorale.

Appello alla partecipazione anche da Ciaccheri, che attacca il Movimento 5 stelle, che ha scelto il candidato presidente con soli 19 voti: "Il Movimento 5 Stelle del Municipio Roma VIII fa una bella votazione ad alzata di mano in una riunioncina e in 19 scelgono il candidato presidente. Alla faccia della partecipazione, meritiamo di meglio. Questo sabato 28 aprile alle primarie della Coalizione per un Nuovo Municipio diamo una bella lezione di democrazia a chi governa la città, dalle 7 alle 22, in una consultazione pubblica, aperta, diffusa in ogni quartiere perché occuparsi del bene comune è una cosa seria, non un gioco per nuovi piccoli burocrati".

Come e quando si vota alle primarie in VIII Municipio

Alle primarie di coalizione del centrosinistra in VIII Municipio, potranno votare tutti i cittadini residenti con più di sedici anni di età. Per votare è necessario presentarsi al gazebo corrispondente alla propria sezione elettorale dalle 7.00 alle 22.00 di sabato 28 aprile. Ai volontari sarà necessario mostrare un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Per partecipare inoltre è obbligatorio versare un contributo minimo di almeno 1 euro. Attenzione: chi ha tra i 16 e i 18 anni può votare solo nel gazebo speciale allestito a Largo Leonardo da Vinci a San Paolo.

Seggi elettorali per le primarie in VIII Municipio

Ecco dove si può votare alle primarie dell'VIII Municipio di sabato 28 aprile: i cittadini si devono presentare solo e soltanto al gazebo corrispondente alla propria sezione elettorale.

Piazza Bartolomeo Romano (Garbatella) sezioni: 1246, 1247, 1248, 1249, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263

Circonvallazione Ostiense di fronte chiesa di Santa Galla (Garbetella) sezioni: 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1250, 1251, 1252

Largo Bombiani (Ardeatina) sezioni: 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1484, 1485

Viale Pico della Mirandola/piazza Caduti della Montagnola (Ardeatina) sezioni: 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 2512

Via A. Mantegna angolo viale di Tormarancia (Ardeatino) sezioni:1195, 1478, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1480

Piazza del Gazometro (Ostiense) sezioni: 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1265

Largo Leonardo Da Vinci (San Paolo) sezioni: 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 + seggio speciale per i minorenni

Via Pincherle (San Paolo) sezioni: 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Mercato Roma 70 (Grottaperfetta) sezioni: 1023, 1127, 1194, 1261, 1604, 2531,1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1536, 2537

Via Mario Rigamonti, centro commerciale i Granai (Grottapefetta) sezioni: 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535

Via Baldovinetti (Grottaperfetta) sezioni: 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521