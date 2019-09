Le previsioni meteo Roma e Lazio per domani, martedì 3 settembre registrano un proseguimento dell'ondata di maltempo. La forte pioggia e i temporali che si sono abbattuti su Roma in particolare nel pomeriggio e nella serata di oggi, continueranno ad imperversare sulla Capitale e sulle regioni centrali, mentre il maltempo sarà diffuso un po' ovunque nel resto d'Italia, da Nord a Sud. Per la giornata di martedì 3 settembre il Dipartimento di protezione civile ha diramato un'allerta meteo codice arancione su tre regioni, mentre gialla per undici, tra le quali il Lazio, per per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Come si legge nella nota della protezione civile "sono previste precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Nubifragio a Roma: strade allagate, alberi caduti e metro chiuse

Il nubifragio che ha colpito Roma e provincia e il resto del Lazio, ha provocato non pochi disagi. Nella Capitale diverse le strade e i sottopassi allagati, la pioggia incessante ha creato difficoltà alla circolazione dei veicoli causando incidenti. La rampa dello svincolo per La Rustica è stata chiusa. Chiusa per allagamento la fermata della metro A Colli Albani, mentre l'acqua ha raggiunto anche le stazioni di San Giovanni e Subaugusta, i cui accessi sono parzialmente interdetti, ma restano funzionanti. Nessun disagio riscontrato invece per le linee B, B1 e C. Tantissime le chiamate a vigili del fuoco, protezione civile e vigili urbani, che sono intervenuti per segnalazioni di rami e alberi caduti, anche colpiti da fulmini, in diversi quartieri della Capitale, come in via Lepetit al Quarticciolo.