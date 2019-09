Chiusa la fermata Colli Albani della metro A di Roma. L'ondata di maltempo sta provocando non pochi disagi nella Capitale. La forte pioggia che ha imperversato sulla città oggi pomeriggio, lunedì 2 settembre, ha provocato vari allagamenti di strade, sottopassaggi e negozi, che hanno riguardato anche le stazioni della metro San Giovanni e Subaugusta. Come comunica Atac, la stazione Colli Albani è stata chiusa "per danni provocati dal maltempo", mentre le altre due fermate restano aperte, tuttavia sono stati interdetti al transito dei passeggeri alcuni ingressi, mentre resta attivo quello di via Tuscolana/Orazio Pulvillo di Subaugusta. Al momento non si segnala invece nessun disservizio sulle linee B, B1 e C, dove l'accesso agli utenti e la circolazione dei convogli risulta regolare.

Maltempo a Roma, strade allagate

Continua l'allerta maltempo codice giallo della protezione civile. Non solo stazioni della metro allagate ma anche strade e negozi. Il forte temporale che si è abbattuto su Roma ha provocato grossi disagi in città, alle attività commerciali, alla viabilità su strada, con traffico e code al rientro e diversi incidenti. In serata sul Grande Raccordo Anulare stata momentaneamente chiusa la rampa di uscita alla carreggiata interna al chilometro 32,800, per l'allagamento del sottopasso dello svincolo "La Rustica".

Black out a palazzo Chigi

Black out di circa 15 minuti durante l'incontro a palazzo Chigi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e le delegazioni di Pd e M5S. Il maggior numero di segnalazioni per disagi dovuti al maltempo riguarda in particolare nel quadrante sud della Capitale.

Rami e alberi caduti

Alcuni cittadini hanno segnalato che nel corso della serata è andata via la corrente dalle loro abitazioni e in tanti hanno pubblicato e condiviso sui social network le immagini di strade allagate. Diverse le chiamate a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale a Roma e provincia, ma anche in tutto il Lazio per rami o alberi caduti, anche colpiti da fulmini, come è accaduto in via Lepetit, al Quarticciolo.

Maltempo a Roma, treni in ritardo

Treni in ritardo a causa di guasti, anche dovuti al maltempo, come sulle linee FL4 Roma-Cassino/Cassino/Velletri/Frascati/Albano, dove i convogli hanno riportato ritardi fino a 30 minuti. Come riporta il sito web Rfi, Rete ferroviaria italiana, la circolazione dei convogli è rallentata per guasti tecnici fra Roma Casilina e Ciampino dovuti alle scariche atmosferiche che stanno interessando la zona. Il transito dei treni sta subendo rallentamenti a partire dalle ore 18.55 di oggi, 2 settembre. Sul posto sono al lavoro i tecnici per risolvere il guasto e ripristinare una corretta circolazione. Disagi registrati anche nel pomeriggio sulla linea Roma- Velletri che a partire dalle 16.30 è stata rallentata per un guasto al sistema di distanziamento dei treni fra Lanuvio e Cecchina. I treni hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.