in foto: foto di repertorio

Freddo in arrivo nella capitale e in tutto il Lazio: dopo le forti piogge che si sono abbattute su Roma questa sera, mettendo in ginocchio la capitale, domani sarà un giorno senza temporali, anche se con leggere precipitazioni nell'arco della mattinata. A segnare la giornata, saranno le temperature in sensibile diminuzione. Nonostante questo non si può ancora parlare di inverno rigido, dato che – grazie alle continue correnti temperate che provengono dall'Atlantico – il clima rimarrà comunque più temperato rispetto quello cui eravamo abituati gli scorsi anni. Questo non vuol dire che nella prossima settimana le temperature non continueranno ad abbassarsi, fino ad arrivare all'inverno vero e proprio, con venti gelidi e aria fredda.

A Roma torna il freddo: le previsioni di martedì 3 dicembre

Nella giornata di domani, martedì 3 dicembre, leggere piogge ci saranno in mattinata, mentre le temperature oscilleranno tra i 13 e i 17 gradi. I venti soffieranno moderati, mentre è prevista neve ma oltre i 2500 metri. Ci sarà quindi un po' di tregua dal maltempo, che negli ultimi giorni ha davvero messo in ginocchio la capitale. Nella serata di lunedì una bomba d'acqua si è abbattuta sulla capitale, causando allegamenti e danni alle stazioni metro di Roma. In particolare, Repubblica e Manzoni sono state chiuse e le persone fatte uscire alla svelta. Su via Nomentana sono caduti alberi all'altezza di Porta Pia, mentre le piste ciclabili sono diventate delle vere e proprie rapide. La tregua maltempo durerà anche per la giornata di mercoledì, ma nel fine settimana riprenderanno i temporali.