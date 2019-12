Forte ondata di maltempo a Roma, dove in serata forti acquazzoni si sono abbattuti sulla capitale. Inevitabili i disagi alla circolazione, con strade allagate e macchine bloccate nel traffico. La metro di Repubblica è al momento chiusa, così come Manzoni. Le stazioni sono allagate e i passeggeri hanno dovuto abbandonare le banchine a causa dei danni da maltempo. Nella metro di Termini un fiume d'acqua sta invadendo i binari, con conseguenti disagi per le persone che devono tornare a casa dopo il lavoro. Si può ancora accedere alla stazione, ma solo dal lato del centro commerciale. E invece su via Nomentana, all'altezza di Porta Pia, sono caduti gli alberi piantati la scorsa settimana: un vero e proprio disastro, molte persone sono bloccate e non riescono a spostarsi né con i mezzi pubblici né con mezzi privati.

Maltempo a Roma, piove negli autobus

E intanto a Roma piove anche negli autobus dell'Atac. A denunciarlo è Rinaldo Sidoli, di Alleanza Popolare Ecologista, con un video pubblicato su Facebook che mostra l'acqua entrare dal soffitto e cadere addosso alle persone. L'episodio è avvenuto a bordo della linea 792. "Nell'Urbe, ormai, sembra che tutto sia possibile e normale – commenta Sidoli – I passeggeri, forse abituati ai disagi dei mezzi capitolini, si limitano a spostarsi e non accennano a nessuna protesta nonostante entri acqua da ogni punto del tetto. L’ennesimo colpo all’immagine della Capitale".

Maltempo a Roma, disagi e strade allagate

Disagi si registrano a piazza Istria, Casal Bruciato, via Nomentana e Scalo San Lorenzo, dove le strade sono completamente allagate e le macchine procedono con fatica. Ancora non è possibile quantificare i danni causati oggi dal maltempo, né è dato sapere quando riapriranno le fermate della metropolitana.