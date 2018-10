Dopo alcuni giorni di tregua, e l'acquazzone pomeridiano di ieri, torna il maltempo sulla capitale. Per domani, giovedì 11 ottobre e per le successive 24 ore, il Centro Regionale di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteorologica codice giallo per piogge intense e possibili temporali, con il conseguente 2allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".

Le piogge che colpiranno Roma e il Lazio, e in particolare le zone costiere, sono la coda di un'ondata di maltempo che colpirà con particolare forza le regioni tirreniche settentrionali, Toscana e Liguria. Allerta massima proprio in Liguria, dove si teme l'arrivo di un vero e proprio alluvione, ma anche in Piemonte e in Sardegna. La situazione tornerà a migliorare dalla giornata di venerdì, mentre il week end del 13 e del 14 giugno è previsto all'insegna del bel tempo e di temperature quasi estive.