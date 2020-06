Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 5 giugno registrano pioggia e temporali. Il maltempo imperverserà nelle prossime ore anche sul Lazio e sulle regioni centrali, a causa di un vortice ciclonico che spazzerà via l'alta pressione, almeno per ora. Si attendono precipitazioni di moderata e forte intensità e possibili grandinate. Un peggioramento tuttavia passeggero, accompagnato ad una lieve diminuzione delle temperature, con minime di 16 e massime di 23 centigradi a Roma. Il tempo tornerà bello già a partire dalla giornata di sabato 6 giugno e si manterrà tale, senza particolari variazioni per tutto l'arco del fine settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 5 giugno

Domani, venerdì 5 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia e temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio, sulla Capitale si attendono precipitazioni di forte intensità, anche a carattere temporalesco, temporali alternati a schiarite al mattino, con pioggia moderata. Miglioramento in vista nel pomeriggio, con cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti, sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra 16 e 23 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi, con temporali alternati a schiarite su tutto il territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno

Il weekend sarà all'insegna sole, con un miglioramento, dopo la transitoria fase di maltempo registrata in settimana. Sabato 6 giugno su Roma ci sarà nebbia al mattino, mentre il sole brillerà indisturbato per tutto l'arco della giornata. Tempo bello anche nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso o con nubi sparse. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 14 e massime di 26 centigradi. Domenica 7 giugno su Roma il cielo sarà sereno di notte e al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di nuovo sereno alla sera. Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse nel resto del Lazio. I valori registrati dalla colonnina di mercurio non subiranno particolari variazioni.