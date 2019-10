Le previsioni meteo Roma 30 ottobre registrano il ritorno del maltempo, con pioggia e temporali. Mercoledì le condizioni meteorologiche inizieranno a subire un progressivo cambiamento, dopo la breve tregua dei giorni scorsi, che ci ha regalato un fine settimana, l'ultimo del mese, all'insegna del sole e del caldo, un ricordo dell'estate ormai trascorsa. Con il cambio dell'ora e novembre alle porte, l'autunno è ormai pienamente arrivato. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano previsto: una nuova perturbazione imperverserà sul nostro Paese portando pioggia, forte vento e intensi temporali. Già a partire da oggi vedremo un parziale cambiamento, con il cielo che inizierà ad annuvolarsi. Nei prossimi giorni, per il Ponte di Ognissanti, le temperature subiranno un brusco calo termico, la colonnina di mercurio precipiterà di 10 centigradi.

Previsioni meteo Roma domani

Mercoledì 30 ottobre il tempo inizierà a peggiorare a Roma e negli altri capoluoghi di provincia. Ciò a causa di una corrente di aria fredda proveniente dal Nord Europa, che determinerà un calo delle temperature, finora al di sopra alla media stagionale. Nella Capitale domani si prevedono temporali alternati a schiarite e vento debole, a Viterbo e Latina nebbia al mattino, con isolati temporali, a Frosinone il cielo sarà a tratti coperto, mentre a Rieti nubi sparse con isolate piogge. A Roma le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 21 centigradi.

Meteo Roma Ponte di Ognissanti

Il Ponte di Ognissanti quest'anno sarà all'insegna del maltempo. Il 1 novembre si prevede forte pioggia in tutto il Lazio, il 2 e 3 novembre arriveranno temporali di forte intensità. Venerdì sono previsti temporali forti sulla Capitale soprattutto in serata, mentre domenica specialmente nel corso della mattinata. Le temperature previste a Roma non supereranno i 17/18 centigradi.