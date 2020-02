in foto: Foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 26 febbraio registrano il ritorno del maltempo, con pioggia e freddo. Le temperaure primaverili alle quali siamo stati abituati nelle scorse settimane e che hanno allietato le nostre giornate, regalandoci un clima mite e piacevole e decisamente anomalo rispetto alle medie stagionali, subiranno un calo, già a partire da domani. Ciò, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, a causa del cedimento dell'alta pressione, con l'arrivo di nubi che porteranno a breve una nuova perturbazione. Sul Lazio domani le piogge sono attese in serata, anche se al momento non destano particolare attenzione. Venti di Libeccio e di Ponente, temperature che oscilleranno tra minime di 7 e massime di 16 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 26 febbraio

Domani, mercoledì 26 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano un parziale ritorno del maltempo. Già a partire da mercoledì, infatti, le nubi torneranno a coprire il cielo e domani si attende pioggia nel pomeriggio in serata. Il tempo subirà un lieve peggioramento a Viterbo, dove si registreranno nubi sparse con isolate piogge, temporali a Rieti, cielo poco nuvoloso su Latina e Frosinone. Le temperature sebbene in calo, resteranno comunque alte.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo registrano il ritorno del sole e caldo sulla Capitale e sul Lazio. Marzo inizia all'insegna del tempo, con temperature primaversili, che arriveranno a sfiorare punte massime di 2o centigradi nelle ore più calde della giornata, facendoci godere di passeggiate all'aria aperta o gite fuori porta.