Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 26 febbraio. A renderlo noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse sulla Capitale e sul Lazio dal mattino di domani e per le successive 18-24 per venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte in graduale rotazione da nord-ovest. Le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Si attendono mareggiate lungo le coste tirreniche.

Allerta meteo Lazio 26 febbraio per forte vento

L'allerta meteo nel Lazio prevista è di codice giallo per vento. Le zone di allerta particolarmente sorvegliate sono: Bacini Costieri Nord, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge in una nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 26 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 26 febbario, registrano un parziale ritorno del maltempo. Già a partire da mercoledì, infatti, le nubi torneranno a coprire il cielo e domani si attende pioggia nel pomeriggio in serata. Il tempo subirà un lieve peggioramento a Viterbo, dove si registreranno nubi sparse con isolate piogge, temporali a Rieti, cielo poco nuvoloso su Latina e Frosinone. Le temperature sebbene in calo, resteranno comunque alte.