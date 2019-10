in foto: Immagine di repertorio

Le previsioni meteo Roma 25 ottobre registrano maltempo diffuso nel Lazio. Sarà ancora in corso l'allerta meteo della protezione civile, diramata a partire da questa mattina e per le successive 18-24 ore, provocata dall'azione di un vortice ciclonico che sta transitando sul nostro Paese. Segnalata una criticità codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Le zone in cui l'attenzione è alta sono: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri. Si attendono pioggia, forte vento e intensi temporali.

Previsioni meteo Roma domani

Domani il tempo sarà ancora brutto, ma in progressivo miglioramento sulle Regioni centrali e sul versante tirrenico. Quella che stiamo vivendo, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it è una fase transitoria e le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare nuovamente nei prossimi giorni. Venerdì 25 ottobre a Roma è previsto un miglioramento, con nubi sparse, così come a Viterbo. Il maltempo continuerà invece a imperversare nel resto del Lazio, a Rieti, con temporali e a Frosinone e Latina, con pioggia alternata a schiarite. Le temperature nella Capitale per la giornata di domani oscilleranno tra minime di 18 e massime di 22 centigradi.

Come sarà il tempo nel weekend

Le previsioni meteo Roma e Lazio per il weekend di sabato 26 e domenica 27 ottobre promettono il ritorno del bel tempo, del sole e del caldo. Ciò grazie a un vasto campo di alta pressione di origine africana sub-sahariana arriverà sul bacino del Mediterraneo. Il cielo sarà sereno e le temperature in progressivo aumento, al di sopra della media stagionale. A Roma la colonnina di mercurio arriverà a superare i 25 centigradi.