in foto: foto di repertorio

Allerta meteo Roma e Lazio per il 24 ottobre. A comunicarlo una nota del Centro Funzionale Regionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire da domani mattina e per le successive 18-24 ore. Il maltempo torna a imperversare sulle Regioni centrali dopo giornate all'insegna del sole e delle temperature miti, che ci hanno fatto godere delle tanto attese ottobrate. Il peggioramento inizierà da stasera. Giovedì si attendono pioggia, forti raffiche di vento e intensi temporali. La criticità prevista è di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri.

Previsioni meteo Roma 24 ottobre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre registrano maltempo su Roma e sugli altri capoluoghi del Lazio. Un peggioramento che si prevede intenso ma transitorio, a causa del passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali e centrali e un calo seppur temporaneo delle temperature, comprese tra minime di 16 e massime di 23 centigradi nella Capitale.

Torna il caldo nel weekend del 26 e 27 ottobre

Il tempo tornerà bello nel weekend di sabato 26 e domenica 27 ottobre, con sole e caldo. Come prevedono gli esperti del sito IlMeteo.it, infatti, sta per arrivare sul nostro Paese un'eccezionale ‘fiammata' africana, che ci riporterà indietro di un paio di mesi, come se fosse di nuovo pieno agosto. Un'occasione imperdibile, da segnare sul calendario per concedersi qualche ora al mare fuori stagione o per organizzare una gita fuori porta. Le temperature infatti supereranno i 25 centigradi al Centro e al Sud.