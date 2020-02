in foto: Colosseo, Roma

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 14 febbraio registrano cielo sereno e temperature comprese minime di 8 e massime di 18 gradi. Sarà un San Valentino baciato dal sole per la Capitale, dove romani e turisti godranno di un clima decisamente mite e valori al di sopra della media stagionale, grazie all'influsso dell'alta pressione.Un venerdì quello degli innamorati, da trascorrere all'aria aperta durante le ore più calde del giorno, passeggiando per le strade del centro storico o nei parchi, oppure l'occasione ideale per concedersi una gita fuori porta. Se a Roma il tempo si manterrà bello, non si può dire lo stesso per il resto del Lazio. Unica eccezione è Viterbo, mentre su Latina, Frosinone e Rieti sono previste possibili piogge per l'arrivo di una nuova perturbazione. Le temperature resteranno piuttosto stabili e alte ovunque, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma il 14 febbraio, San Valentino

Domani, 14 febbraio, giorno di San Valentino, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con cielo sereno, sole e temperature fino a 18 centigradi. Nel dettaglio, nonostante la debole pioggia che potrebbe cadere durante la notte, già al mattino la giornata sarà ampiamente soleggiata, mantenendosi bella anche di pomeriggio e alla sera. Stesso discorso vale per Viterbo, l'unico capoluogo di provincia, Capitale a parte, dove il bel tempo sarà assicurato. Tempo instabile nel resto del Lazio, con pioggia alternata a schiarite su Rieti e Frosinone e cielo poco nuvoloso con isolate piogge su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend promettono ancora bel tempo, con un piacevole clima primaverile. Il sole brillerà infatti indisturbato di sabato 15 che domenica 16 febbraio, regalandoci un fine settimana fuori stagione. Le temperature si manterranno alte ovunque, con vento debole o moderato. Stesso vale per il resto del Lazio, cielo sereno e sole per l'intero weekend su tutti i capoluoghi di provincia.