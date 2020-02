Allerta meteo Lazio 14 febbraio: San Valentino all’insegna di pioggia e temporali

Pioggia e temporali attesi su Appennino di Rieti, Aniene e Bacini del Liri hanno fatto scattare l’allerta meteo per maltempo prevista nel territorio del Lazio per domani, venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino. Il tempo sarà bello su Roma, con sole e cielo sereno per tutto l’arco della giornata.