in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Le previsioni meteo per a Roma per mercoledì 13 novembre registrano ancora maltempo. Una settimana dalle caratteristiche decisamente invernali quella che va dallo scorso venerdì 11 a domenica 17 novembre, durante la quale è attualmente in atto un vortice di bassa pressione che sta portando pioggia e temporali che stanno imperversando anche sulle regioni del Centro, sul Lazio e sul versante tirrenico. Nubifragi previsti anche su Roma. Le temperature sono in linea alla media stagionale, con minime di 13 e massime di 18 centigradi nella Capitale.

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 13 novembre

Domani il quadro metereologico continuerà a mantenersi fortemente perturbato, con cielo decisamente coperto su tutta la Regione. A Roma si attendono ancora temporali, anche se alternati a schiarite, stessa situazione a Latina, mentre sugli altri capoluoghi sarà lievemente meglio. A Frosinone si registra solo pioggia e vento moderato, ma nessuna scarica elettrica. A Rieti e Viterbo invece, il cielo sarà coperto da nubi sparse con possibili isolate piogge.

Le previsioni meteo per la settimana dall'11 al 17 novembre

Le previsioni meteo per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre registrano una critica fase di maltempo che non prevede miglioramenti. Perturbazioni anche a carattere temporalesco si abbatteranno sul nostro Paese per tutto l'arco della settimana, senza darci tregua e costringendoci ad armarci di ombrelli, mantelle impermeabili e calosce per spostarsi in città bagnandoci il meno possibile. Novembre, almeno per la sua prima metà, sarà un mese dal sapore "d'altri tempi", decisamente più piovoso e non certo come quelli a cui eravamo abituati gli scorsi anni.