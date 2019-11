Piove sul bagnato è il caso di dire, guardando le previsioni meteorologiche della settimana che inizia oggi. Da lunedì 11 novembre, fino almeno a domenica 17 novembre, il maltempo non abbandonerà la capitale neanche per un giorno. I romani dovranno così attrezzarsi di pazienza calosce, ombrello e mantella, per affrontare un novembre che si annuncia all'insegna dei temporali, superando le molte peripezie quotidiane, tra strade allagate, traffico e disagi al trasporto pubblico che fanno ormai parte del copione della vita quotidiana dei cittadini ogni volta che piove. Le temperature si manterranno stabili tra i 17 e gli 11 gradi, in linea con la media stagionale.

Previsioni lunedì 11 novembre

Questa mattina i romani si sono svegliati sotto un violento nubifragio. Dalle 6.30 alle 7.30 la pioggia è caduta abbondante su tutta la città, in particolare sul quadrante nord, con disagi alla circolazione soprattutto sulle vie consolari in ingresso nella capitale e sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sul tratto urbani dell'A24. Il cielo rimarrà coperto lungo tutta la giornata e non si escludono nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per ora ancora non è stata diramata nessuna allerta meteorologica dalla Protezione Civile.

Roma e il Lazio stretti tra due cicloni

L'ondata di maltempo che colpirà l'Italia questa settimana è il risultato di due cicloni, il primo dei quali già si sta scatenando in queste ore a partire da Sud-Ovest e che colpirà con particolare violenza le regioni meridionali tirreniche e la Sicilia. Il secondo ciclone farà il suo ingresso a partire dalla serata di giovedì a partire dalla Francia e ridiscenderà la penisola da Nord verso Sud. In entrambi i casi Roma e il Lazio verranno colpiti dall'ondata di maltempo ma senza trovarsi al centro dei fenomeni attesi più violenti.