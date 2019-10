Le previsioni meteo a Roma per venerdì 1 novembre, registrano l'arrivo di pioggia, forte vento e intensi temporali. Una festa di Ognissanti all'insegna del maltempo, con un brusco calo delle temperature, che potrebbero abbassarsi fino a 10 centigradi. L'aria fredda proveniente delle zone nord orientali, favorirà lo sviluppo di un vortice di bassa pressione. Nelle prossime ore una perturbazione che sta imperversando al Nord, arriverà a toccare anche le regioni centrali. Le massime previste non supereranno i 20 centigradi nella Capitale. Prosegue l'allerta meteo della protezione civile, che ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per rischio idrogeologico con codice giallo, su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri.

Previsioni meteo domani, venerdì 1 novembre

Domani, venerdì 1 novembre, le previsioni meteo registrano un progressivo peggioramento del quadro metereologico. Il cielo si annuvolerà a partire dal pomeriggio di oggi, con precipitazioni che potrebbero iniziare a cadere in serata o nella notte a cavallo tra Halloween e il giorno di Ognissanti. A Roma è prevista pioggia debole durante la notte, nubi sparse al mattino e cielo coperto nel pomeriggio e alla sera. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 16 e massime di 20 centigradi. Nubi sparse anche a Viterbo, pioggia debole a Rieti, temporali alternati a schiarite a Latina e Frosinone.

Previsioni meteo Roma per il Ponte di Ognissanti

Sabato 2 novembre è previsto cielo coperto e pioggia per tutto l'arco della giornata a Roma e negli altri capoluoghi di provincia. Sul Lazio l'attenzione è alta per possibili nubifragi sul versante tirrenico, che potrebbero riguardare anche la Capitale. Domenica 3 novembre arriverà una seconda perturbazione ancora con possibili nubifragi, in particolare in serata e nel corso della notte, quando cadrà tantissima pioggia. Nel corso del weekend soffierà forte vento con rischio mareggiate lungo le coste.