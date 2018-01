"Quando i bambini sono usciti dal catechismo li abbiamo visti un po' strani e gli abbiamo chiesto delle spiegazioni: simultaneamente sono tutti scoppiati a piangere. Dicevano ‘mi ha menato il prete. non salire che ti mena pure a te'", racconta una mamma. Don Angelo, 70 anni, parroco della chiesa di Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, periferia sud di Roma, ha ammesso di aver picchiato i bambini. Per questo è stato rimosso dall'incarico e sospeso dalla pastorale. In più, spiega don Leonardo, ha anche accettato "di farsi visitare e curare dal punto di vista neurologico e psichiatrico e di ritirarsi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, conscio di dover rispondere alle dovute denunce".

Bimbi picchiati al catechismo, i racconti delle mamme.

"Il mio ha avuto cinque giorni di prognosi per una contusione al torace. E' stato strattonato e spinto verso il tavolo, quindi ha preso uno spigolo", ha raccontato una mamma alle telecamere di Fanpage.it. E un'altra: "Don Angelo ha preso mio figlio dal collo e l'ha scaraventato verso il muro. Ha avuto un'escoriazione sul sopracciglio e sullo zigomo sinistro". Questa invece la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto durante l'ora di catechismo: "Il prete è entrato in aula intimandogli il silenzio e dicendo al catechista che se non era capace di tenere i bimbi buoni doveva andare a casa. Poi è uscito. I bambini, pensando a uno scherzo, sono scoppiati a ridere, lui è rientrato e ha li ha aggrediti subito e ha bestemmiato. il catechista ha cercato di fermarlo, è stato spinto verso il muro e questo prete ha continuato ad aggredire i bambini. Questa mattina il catechista ci ha detto che è riuscito ad allontanarlo a spintoni fuori dall'aula e poi ha chiuso la porta". La vicenda, sostengono le mamme potrebbe causare problemi di natura psicologica nei loro figli: "E' una cosa che gli lascerà il segno. Ora non vogliono andare in chiesa, non vogliono fare il catechismo. Questo episodio ha spezzato forse un percorso di fede. Spiega a un bambino adesso che questo era un episodio, che non sono tutti così, che la chiesa non è così".