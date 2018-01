Don Angelo, parroco 70enne della chiesa di Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, periferia sud di Roma, ha ammesso di aver picchiato i suoi allievi durante l'ora di catechismo. "Facevano chiasso", la sua giustificazione. Il fatto è avvenuto ieri. Alcuni bimbi di dieci e undici anni sono stati visitati in ospedale e i genitori hanno deciso di denunciare il prete per lesioni.

"Rabbia fuori controllo. Ha accettato di essere rimosso e sospeso"

La notizia è stata diffusa da don Leonardo Bartolomucci, parroco di Santa Maria Regina di Martiri. "Don Angelo, di anni settanta, dal mese di ottobre vicario parrocchiale della suddetta parrocchia, con profondo rammarico, chiede perdono ai bambini delle comunioni e al loro catechista verso i quali ha alzato le mani, sotto l’impulso della rabbia fuori controllo, nonché ai genitori, ai parrocchiani e agli altri sacerdoti, scioccati e stupiti dall’increscioso e grave evento, avvenuto oggi 17 gennaio 2018, durante l’ora di catechismo", si legge nel comunicato diffuso dal parroco. Don Angelo ha accettato di essere rimosso dall'incarico e sospeso dalla pastorale. In più, spiega don Leonardo ha accettato "di farsi visitare e curare dal punto di vista neurologico e psichiatrico e di ritirarsi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, conscio di dover rispondere alle dovute denunce. Chiedo a tutti di pregare per questi bambini, per le loro famiglie e per il loro catechista, per una pronta ripresa del catechismo in serenità d’animo e consolazione del Signore, con il sostegno di tutti".