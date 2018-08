in foto: Foto di Simona Berterame

Dura replica del Campidoglio dopo le indiscrezioni del quotidiano "Il Messaggero" su un presunto "accordo con i rom" alla base dell'apertura della spiaggia sul Tevere, inaugurata questo fine settimana: "Il presunto ‘accordo con i rom' per l’apertura della spiaggia sul Tevere è una fake news – ha detto l’assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Giuseppina Montanari in una nota – Non c’è stato alcun contatto per garantire la sicurezza della struttura comunale a Ponte Marconi. La persona che ha rilasciato alla stampa tali dichiarazioni, che non corrispondono a verità, se ne dovrà assumere la responsabilità e dovrà risponderne a tutti gli effetti all’Amministrazione Capitolina e a tutti i cittadini di Roma. Come deve essere, la sicurezza è garantita dalla Polizia Locale. Sulla linea della legalità non arretriamo di un millimetro".

I termini del presunto accordo e la smentita

Sul caso di un presunto accordo tra l'amministrazione comunale e un esponente della comunità rom chiamato Zorro, già noto alla giustizia, è montata l'ennesima polemica che riguarda la giunta guidata da Virginia Raggi. Il caso è scoppiato dopo che il quotidiano di via del Tritone ha pubblicato un articolo (poi corredato anche di un audio a conferma di quanto scritto), nel quale la progettista di Tiberis (la spiaggia attrezzata e gratuita sul Tevere), Simonetta De Ambris, sembra dichiarare in maniera informale di aver ricevuto il benestare di Zorro per l'apertura della struttura, sorta su un precedente insediamento rom sgomberato. La progettista, in un colloquio con la giornalista del Messaggero, avrebbe anche affermato che lo stesso Zorro, a capo proprio della comunità sgomberata, avrebbe assicurato in futuro una sorta di controllo sulla spiaggia. Una circostanza che l'assessora Montanari ha però smentito: "A sorvegliare l’area attrezzata Tiberis sono i nuclei GSSU e PICS della Polizia Locale impegnati sul posto con una pattuglia nelle ore notturne e con agenti motociclisti in perlustrazione durante il giorno", specifica la nota inviata dall'ufficio stampa del Campodoglio: "Con l’Ufficio Speciale per il Tevere, che abbiamo fortemente voluto per dare più forza ed efficacia alla nostra azione, siamo impegnati quotidianamente nel difficile compito di sgomberare insediamenti abusivi lungo il fiume perché è una nostra priorità mettere in sicurezza e restituire ai cittadini la piena vivibilità del Tevere e delle sue sponde, luoghi che rappresentano il cuore della città. L’area attrezzata Tiberis di Ponte Marconi è l’esempio concreto della nostra determinazione e del nostro impegno. Abbiamo bonificato e reso godibile un’area dove da decenni regnava l’abbandono", ha aggiunto l’assessora, secondo la quale "polemiche pretestuose, critiche esagerate e, oggi, anche dichiarazioni non corrispondenti al vero, rischiano di vanificare il grande impegno dell’Amministrazione e darla vinta a coloro che quelle aree le hanno occupate fino a pochi mesi fa. Voglio invitare tutti a vivere la spiaggia, a frequentarla, ad organizzarvi tornei di beach volley o altre attività sportive e ricreative perché la sua fruizione e valorizzazione da parte di tutti è il miglior modo per evitare che possa essere nuovamente occupata da insediamenti abusivi e illegali".

Astorre (Pd) annuncia un'interrogazione urgente al ministro Salvini

Chissà se la netta smentita dell'assessora servirà per placare la polemica politica sorta intorno al presunto accordo con i rom. Una polemica colta al balzo anche dal Partito democratico: il senatore del Pd, Bruno Astorre, sull'onda dell'articolo del Messaggero ha infatti comunicato di aver depositato un'interrogazione urgente al ministro degli Interni, Matteo Salvini, per chiedere spiegazioni in merito alla vicenda: "Salvini e Raggi devono spiegare e fornire ogni rassicurazione sul fatto che pezzi di città non sono appaltati ai rom e che vi sono delle sacche di illegalità tollerate, con veri e propri patti con Roma Capitale. Sarebbe un fatto senza precedenti e di una gravità assoluta. Attendiamo risposte".