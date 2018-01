in foto: Marco Prato

L'associazione Antigone – per i diritti e le garanzie nel sistema penale, ha presentato questa mattina un esposto alla procura di Velletri in merito al suicidio in carcere di Marco Prato. Lo ha annunciato l'avvocato Simona Filippi nel corso della conferenza stampa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, sul tema del "rispetto del diritto alla salute delle persone detenute a partire dal caso di Marcello Dell'Utri".

Filippi ha dichiarato di aver avuto l'incarico "di presentare un esposto sulle evidenti omissioni rispetto alla cura di una persona, Marco Prato, che versava in condizioni psicologiche molto complicate che si portava dietro da molti anni. I tentativi di suicidio di Prato non risalgono solo ai giorni che hanno determinato l'arresto, ma ce n'erano stati anche in precedenza". Secondo l'associazione Antigone "da parte dell'amministrazione penitenziaria e della direzione sanitaria c'è stata una non corretta e adeguata comprensione dei problemi che la persona sta vivendo. Nei confronti di Marco Prato c'è stato un trasferimento arbitrario e punitivo dal carcere romano di Regina Coeli a quello di Velletri, dove purtroppo quell'attenzione necessaria non viene posta in essere sino poi al gesto che tutti noi conosciamo".

Marco Prato e l'omicidio di Luca Varani.

Marco Prato e Manuel Foffo sono accusati dell'omicidio di Luca Varani, 23 anni, al termine di un festino a base di droga, alcol e sesso. Il ragazzo fu massacrato e ucciso con almeno cento tra martellate e coltellate. Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere al termine del procedimento con rito abbreviato per omicidio volontario aggravato da crudeltà e da motivi futili e abietti. Prato aveva scelto di essere giudicato con il rito ordinario.