in foto: (La Presse)

Il centro estivo New Professional Dance e il ristorante Club Le Palme in via Casilina a Roma sono stati chiusi, dopo che un uomo proveniente dal Bangladesh, con i suoi due figli, sono risultati positivi al coronavirus. Bambini e genitori sono stati richiamati e saranno sottoposti ai test per la ricerca del Covid, circa una trentina di persone che il 26 giugno scorso hanno partecipato ad una cena. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità durante gli aggiornamenti di giovedì 2 luglio, al termine della task force con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L'uomo positivo è atterrato a Roma con un volo proveniente dal Bangladesh

Secondo le informazioni apprese l'uomo, rientrato in Italia con un volo proveniente da Dacca, è atterrato nella Capitale ed ha manifestato i sintomi della malattia. I suoi due figli, anch'essi contagiati, al momento si trovano ricoverati all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dalla Regione fanno sapere che in corso l'indagine epidemiologica e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. "Avverto un calo di tensione – commenta D'Amato – non bisogna abbassare la guardia" L'assessore regionale alla Sanità ha ribadito che "è necessario continuare a rispettare il distanziamento sociale ed evitare occasioni potenzialmente a rischio come ad esempio feste o compleanni, dove possono crearsi assembramenti pericolosi".

Nel Lazio oggi 11 nuovi contagi, 6 a Roma città e nessun morto

Sono 11 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi nel Lazio, di cui 6 a Roma città e nessun decesso. Nella Asl Roma 2 sono quattro i positivi, tre appartenenti al cluster famigliare della Casilina, nella Asl Roma 3 dei casi accertati uno è riconducibile al focolaio del bistrot di Fiumicino, un cliente, mentre il secondo è emerso da accertamenti a seguito di un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. Nella Asl Roma 4 si segnala una donna positiva sempre arrivata al pronto soccorso del Grassi di Ostia. Nuovi contagi anche nelle province diverse da Roma, con un caso nella Asl di Frosinone di un paziente arrivato al pronto soccorso di Sora e un caso segnalato dalla Asl di Rieti.