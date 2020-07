in foto: (La Presse)

Sono undici le persone positive al coronavirus registrate nella giornata di oggi: sei si trovano a Roma, il resto nelle province del Lazio. Nessun paziente è morto nelle ultime 24 ore. Ancora un caso dal Bangladesh, un uomo rientrato con un volo da Dacca e per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Chiuso un centro estivo e un ristorante in via Casilina per casi accertati di Covid 19: secondo quanto appreso dal tracciamento dei contatti, il 26 giugno si è svolta una cena scolastica con 30 persone presenti, che ora dovranno sottoporsi al test sierologico. Al momento sono risultati positivi un uomo e i suoi due figli, entrambi ricoverati al Bambino Gesù di Roma. Un altro caso è invece riferito al cluster del bistrot Indispensa di Fiumicino: si tratta di un cliente che ha fatto il tampone al drive in di Casal Bernocchi, mentre il secondo caso dell'Asl Roma 3 riguarda una persona intercettata al pronto soccorso del Grassi di Ostia. Stessa cosa per la Asl a Frosinone (paziente intercettato al pronto soccorso).

D'Amato: "Evitate feste e assembramenti"

"Avverto un calo di tensione – dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Bisogna tenere sempre alta la guardia e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti. Quest’oggi ho voluto ringraziare gli operatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – IFO per l’attività che hanno svolto e che stanno svolgendo durante questo periodo. Nel raffronto tra il primo quadrimestre del 2019 e il primo del 2020 vi è stato solo un lieve calo dell’attività chirurgica (-4%) a fronte di un aumento di circa il 25% delle prestazioni di radioterapia a dimostrazione di un Istituto che ha garantito e sta garantendo la sicurezza dei pazienti e degli operatori".