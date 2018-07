Un gesto simbolico certo, ma dall'alto valore, quello della giunta di centrosinistra appena insediatasi in III Municipio, che ha deciso di esporre uno striscione sulla sede istituzionale di piazza Sempione per invitare all'accoglienza e al salvataggio dei migranti che attraversano il Mediterraneo. "Porti aperti diamo asilo", è il messaggio che l'amministrazione guidata da Giovani Caudo ha voluto mandare.

L'iniziativa non è passata inosservata, e ha ricevuto aspre critiche dalle opposizioni di centrodestra, ma anche dal Movimento 5 stelle. Tanto che oggi l'ex minisindaca Roberta Capoccioni, passata ora sui banchi delle opposizioni, ha reso noto com il gruppo pentastellato ha presentato una formale protesta per chiedere la rimozione dello striscione.

Il M5s parla di "strumentalizzazione" per fini "ideologici", fatta solo "per mettere a posto la vostra coscienza", e addirittura di un "illecito" visto che "non è stata chiesta nessuna autorizzazione. "Siamo assolutamente contrari alla strumentalizzazione politica di un argomento così grave verso il quale il Municipio non ha assolutamente nessuna possibilità di intervenire in maniera fattiva. – scrive Capoccioni su Facebook – Chiediamo dunque che la maggioranza si impegni, se ne è capace, a lavorare per il territorio ed utilizzi la sede istituzionale esclusivamente per le attività per le quali è pensata".

Forti critiche anche da Lega e Fratelli d'Italia. La consigliera del partito di Meloni, Giordana Petrella, ha annunciato negli scorsi giorni un question time su quello che ormai a piazza Sempione è diventato il "caso dello striscione", su cui si sta misurando la compattezza della nuova opposizione in III Municipio, che vede destra e M5s per il momento condividere toni e contenuti contro la maggioranza.