A Roma l'emergenza rifiuti alle porte. Ieri alcuni residenti esasperati hanno bloccate le strade con i rifiuti a Ponte di Nona, estrema periferia est della capitale. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno identificato alcuni dei presenti e invitato alla calma gli abitanti di via Alberto Luthuli, che in segno di protesta hanno trascinato sulla sede stradale i sacchetti maleodoranti, lasciati da giorni a marcire fuori i cassonetti strapieni. Nel pomeriggio l'Ama è arrivata ripulendo la zona. E pensare che qui ci dovrebbe essere la raccolta differenziata porta a porta, ma con il tempo i giri di raccolta si sono fatti sempre meno frequenti fino a che è stato chiesto ai residenti di recarsi nei centri di raccolta. Risultato? L'immondizia si accumula fuori i cassonetti.

Ma la raccolta sta andando in affanno in diversi punti della città e la situazione è oggettivamente sempre più critica, soprattutto dopo che è andato deserto il maxi bando da 188 milioni di euro. Nessuno ha risposto (per la seconda volta) alla gara bandita da Ama per smaltire gli scarti della lavorazione dei Tmb e farsi carico di parte della raccolta indifferenziata. Ora l'azienda municipalizzata dovrà concordare contratti con le aziende direttamente sul mercato, a prezzi senza dubbio più alti. Una nuova tegola sul bilancio di Ama, che ancora non è stato approvato da Roma Capitale all'interno del bilancio consolidato, e che potrebbero portare a un aumento della Tari. Deserto anche il bando per la raccolta emergenziale nelle strade. E la stessa fine rischia di andare deserta anche la gara sulla gestione dei rifiuti raccolti nell'attività di spazzamento.

Cosa sta succedendo? Le aziende non si fidano a firmare un contratto con un'azienda in difficoltà come Ama? Oppure c'è un accordo occulto per far andare deserte le gare e guadagnare di più con la contrattazione diretta? Ama ha segnalato la situazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e annunciato che per le prossime gare si avvarrà dell'ausilio dell'anticorruzione.