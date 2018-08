Ovviamente anche Roma parteciperà alla giornata di lutto nazionale indetta per sabato 18 agosto, per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Campidoglio in una nota ha indicato le modalità di partecipazione istituzionali che prevederanno l'invio del gonfalone della città alle esequie di Stato, la spegnimento dei monumenti più importanti e l'annullamento di alcuni degli eventi in cartellone.

"Roma si stringe a Genova e alle famiglie delle vittime della tragedia, nella giornata di lutto nazionale di sabato 18 agosto verrà spenta l’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio (sede del Comune) e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Saranno poi annullati gli spettacoli di sabato sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare".

"Il gonfalone della città di Roma sarà portato dal vicesindaco Luca Bergamo a Genova durante i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte, come testimonianza di solidarietà e vicinanza della Capitale e di tutti i suoi cittadini", fanno sapere sempre dal Campidoglio. Bandiere a mezz'asta anche nelle sedi istituzionali della Regione Lazio "in segno di lutto per le vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova".